11 yıldır kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı!
Gaziantep'te 11 yıldır kendisinden haber alınamayan Leyla Ganigülü'nün öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
TÜRKİYE 11.04.2021, 11:28
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Haziran 2010'da çıktığı evine bir daha evine dönmeyen 41 yaşındaki Leyla Ganigülü'ye ulaşmak için özel ekip kurdu.
7 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI
Yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takibin ardından 7 şüpheli belirlendi. Adreslerinde gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Leyla Ganigülü'nün öldürüldüğü anlaşıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan M.N.A 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.
Diğer 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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