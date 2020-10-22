112 Acil'i 1 ayda 4 bin 466 kez aradı
Uyarı ve cezalara rağmen 112 Acil Çağrı Merkezlerine yapılan asılsız çağrılar devam ediyor. Manisa'da bir kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 1 ayda tam 4 bin 466 kez aradı.
TÜRKİYE 22.10.2020, 17:27
İhtiyacı olan vatandaşlardan gelen çağrılara yanıt vermek için gece gündüz çalışan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yarıdan fazlası asılsız çıkıyor. Bu asılsız aramalar ise cezasız kalmıyor.
Manisa'da bir kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 1 ayda tam 4 bin 466 kez aradı. Kimi zaman çağrı merkezi çalışanlarına hakaret etti, kimi zaman da farklı isteklerde bulundu.
7 acil hattı tek bir numarada toplayan 112 acil çağrı merkezi salgın döneminde daha kritik konumda. Ancak hala gereksiz çağrılarla meşgul ediliyor.
Manisa'da da bu yıl gelen çağrıların yüzde 58'i asılsız çıktı.
Kentte hattı gereksiz yere meşgul eden 57 kişiye ise 386'şar lira idari para cezası kesildi.
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