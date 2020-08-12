12 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 18 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 891'e yükseldi. Bugün toplam 67 bin 237 test yapılırken, bin 212 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 244 bin 392 oldu.

BAKAN KOCA: HASTALIĞIN YAYILIMI AİLE İÇİNDE HIZLI

Bakan Koca: 2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım.