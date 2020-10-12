12 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Bakan Koca yoğun bakım doluluk ve hastalarda zatürre oranlarının düştüğünü açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 58kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 8 bin 895’e yükseldi.
İYİLEŞENLERİN SAYISI 295 BİN 658'E YÜKSELDİ
Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi.
BAKAN KOCA: HASTALARDA ZATÜRRE YE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI DÜŞTÜ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Ekim koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin.'' ifadelerini kullandı.
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