12 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 778'e yükseldi. Bugün toplam 41 bin 13 test yapılırken, bin 195 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 175 bin 218 oldu.



İYİLEŞENLER SAYISINDA SON DURUM



Bugünkü bin 242 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 149 bin 102’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 282, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 664 olduğu açıklandı.







BAKAN KOCA: BEKLENEN ARTIŞIN SINIRINDA...



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Haziran koronavirüs paylaşımında "BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım. " ifadelerini kullandı.