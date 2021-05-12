12 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

TÜRKİYE 12.05.2021, 20:45
12 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.

12 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, can kaybı sayısı ve son durum

Ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu, 35 bin 167 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 291'e yükseldi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 232 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 43 bin 821’e yükseldi. Toplamda 50 milyon 058 bin 648 test yapıldı.

Bugün yapılan 228 bin 192 testten, 13 bin 029 yeni vaka sayısı, bin 496 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 72 bin 461 olduğu, bugün iyileşen 35 bin 167 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 801 bin 291’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,0, ağır hasta sayısının ise 2 bin 827 olduğu açıklandı.

#Sağlık Bakanlığı #12 Mayıs koronavirüs tablosu #koronavirüs
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