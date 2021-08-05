12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü!
Çağlayan'da 12 yaşındaki kız, yolda arkadaşlarıyla konuşurken attığı dikkatsiz bir adım merdiven boşluğuna düşmesine neden oldu. İlginç olay kameralar tarafından kaydedilirken, neye uğradığını şaşıran kız, arkadaşları tarafından kaldırıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü.
Önceki gün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana gelen olayda 12 yaşındaki Serranur U. arkadaşlarıyla kaldırımda yürümeye başladı. Bir süre sonra arkasını dönen kız, arkadaşına cevap vereceği esnada merdivenin bulunduğu depo boşluğuna düştü.
ARKADAŞLARININ YARDIMIYLA ÇIKARTILDI
Olayın ardından neye uğradığını şaşıran kız belinden yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla boşluktan çıkartılan kız için sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
O ANLAR KAMERADA
İlginç olay ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kız arkadaşlarıyla yola yürüyor. Bir süre sonra duran kız arkası dönük şekilde arkadaşlarına cevap veriyor. O esnada kız boşluğa basarak düşüyor. Arkadaşları ise kızı boşluktan kaldırıyor.
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