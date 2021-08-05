12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü!

Önceki gün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana gelen olayda 12 yaşındaki Serranur U. arkadaşlarıyla kaldırımda yürümeye başladı. Bir süre sonra arkasını dönen kız, arkadaşına cevap vereceği esnada merdivenin bulunduğu depo boşluğuna düştü.

ARKADAŞLARININ YARDIMIYLA ÇIKARTILDI

Olayın ardından neye uğradığını şaşıran kız belinden yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla boşluktan çıkartılan kız için sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

O ANLAR KAMERADA

İlginç olay ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kız arkadaşlarıyla yola yürüyor. Bir süre sonra duran kız arkası dönük şekilde arkadaşlarına cevap veriyor. O esnada kız boşluğa basarak düşüyor. Arkadaşları ise kızı boşluktan kaldırıyor.