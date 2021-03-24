12 yaşındaki kızlara cinsel istismar! 'milletvekili tanıdığım var' dedi

Yaşları 12-15 arasında değişen 3 kız çocuğunun peşine takılarak sözcü tacizde bulunan şahısla bölge esnafı arasında arbede yaşandı. Polis tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerine küfürler yağdırdı. Şahsın "Aşkım milletvekili tanıdığım var, ikinizi de evinizden aldırırım" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

TÜRKİYE 24.03.2021, 16:37
12 yaşındaki kızlara cinsel istismar! 'milletvekili tanıdığım var' dedi

Geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi, Çağlayangil Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, yaşları 12-13 yaşındaki kız çocuklarını takip ettiği iddia edilen bir kişi ile cadde üzerindeki esnaf Cihan Menekşe arasında tartışma çıktı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tartışma arbedeye dönerken, Menekşe korkan kızları işyerine aldı. Bu sırada polise haber verilmesiyle olay yerine yunus ekipleri geldi. Polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen kişiyi yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Polis ve Menekşe'ye tepki gösteren şahıs, 'Aşkım Milletvekilini arasana. İkiniz de var ya, evinizden alınmasanız. Hadi vur' sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahsın polis memuruna da küfrettiği de görüntülere yansıdı. Olay sonrası ismi öğrenilemeyen şahıs ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kız çocuklarına sözlü cinsel saldırıda bulunan şahsın sözleri pes dedirtti: Aşkım sizi evinizden aldırırım, milletvekili tanıdığım var

"BİR BABA BU DURUMA SEYİRCİ KALAMAZ"

Olay anında 12-13 yaşlarında 3 kız çocuğunun arkasına bir kişinin takılıp onları rahatsız ettiğini ileri süren esnaf Cihan Menekşe, şahsın çocuklara sözlü tacizde bulunduğunu iddia etti. Ardından duruma müdahale ederek çocukları iş yerine aldığını belirterek şunları söyledi:

"Kızlar, 'ilerideki parkta birkaç bayanla tartıştı, oradan beri bizi takip ediyor' dedi. Adama tanıyor musun deyince, 'sanane' dedi. Ben adamı tutunca, kızlar durağa doğru kaçtı. Ardından yine onların arkasından gitti. Ben de gidip kızları iş yerine aldım. Kızlar çok korkmuştu, ağlıyorlardı. Arkalarından yine o geldi. Kapıda tartıştık, dışarıya attım. Biz tam birbirimize girdik, polis geldi ve olaya müdahale etti. Ben de bir kız çocuğu babası olarak sessiz kalmadım. Bir baba ve Türk evladı böyle bir duruma seyircisiz kalamaz."

"HİÇ KİMSE TÜRK POLİSİNE BU ŞEKİLDE HAKARETTE BULUNAMAZ"

Şahsın, kendisine ve polise tehditler savurduğunu ileri süren Menekşe, "Polislere ağır küfürler etti. Sizi aldıracağım, milletvekili var arkamda' dedi. Aynı şekilde bana, 'dükkanı başınıza yıkacağım' diyerek tehdit etti. Polis ekipleri, 'bizim görevimiz yargıya teslim etmek' diyerek tepki vermedi. Hiç kimse ne bizim çocuklarımıza ne de Türk polisine bu şekilde hakarette bulunamaz" ifadelerini kullandı.

Kız çocuklarına sözlü cinsel saldırıda bulunan şahsın sözleri pes dedirtti: Aşkım sizi evinizden aldırırım, milletvekili tanıdığım var

TAKİP ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kız çocuklarını takip ettiği iddia edilen şahısla, 3 kız çocuğunun görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yan yana yürüyen 3 kızın arkasından gelen şahsın, yine kızların yanındaki erkek bir çocukla tartışma içerisinde olduğu görüldü.

Kız çocuklarına sözlü cinsel saldırıda bulunan şahsın sözleri pes dedirtti: Aşkım sizi evinizden aldırırım, milletvekili tanıdığım var
#Antalya #taciz #istismar
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