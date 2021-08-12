12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı

12 yaşındaki oğlunu yaramazlık yaptığı için boğarak öldüren Hasan Elmacıoğlu'na verilen ömür boyu hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

TÜRKİYE 12.08.2021, 12:27
12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı

12 Kasım 2017'de Melikgazi ilçesi Kıranardı Mahallesi Büklüm Sokak'ta meydana gelen olayda malulen emekli, bedensel engelli 4 çocuk babası Hasan Elmacıoğlu, sürekli yaramazlık yaptığını iddia ettiği oğlu Haydar'ı evlerinin önünde bulunan üç tekerlekli motosikletinin arka kısmındaki kasanın içinde iple boğarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan baba Elmacıoğlu tutuklandı. Hakkında, 'nitelikli adam öldürme' suçundan dava açıld

"BİR ANDA KENDİMİ KAYBETTİM"

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Mart 2018'de görülen davanın karar duruşmasında sanık baba Hasan Elmacıoğlu son kez hakim karşısına çıktı. Mahalle baskısından dolayı oğlunu öldürdüğünü belirten Elmacıoğlu, "Mahalleli üstüme çok geldi. Oğlum hiperaktif. Çok uyarmama rağmen insanlara hastalığını anlatamadım. Hastaneye götürdüm. Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne gittim. 'Yaşı küçük en iyisi ev' dediler. İlaç verip uyutuyorduk. İstemeden çevreye zarar veriyordu. Bir anda kendimi kaybettim. Pişmanım" diye konuştu.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, Hasan Elmacıoğlu'nu, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY ONADI

Sanık ve müşteki avukatları yerel mahkemenin ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararlara itiraz ederek, davayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Kararda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ve yerel mahkemenin kararında bir isabetsizlik görülmediği vurgulandı. Sanık avukatının eksik inceleme yapıldığı ve 'tahrik' indirimi yapılması gerektiği yönündeki taleplerinin de yerinde görülmediğini belirtilerek, temyiz itirazlarının esastan reddine karar veren ceza dairesi, davayı oy birliği ile onayarak karara bağladı.

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