12 yıldır aranan firari yakalandı
Samsun'da, hakkında cinayetten kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 12 yıldır aranan firari yakalandı.
TÜRKİYE 04.02.2022, 22:09
Asayiş ile Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekiplerince 12 yıldır aranan 39 yaşındaki Faruk Yener, İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ulugazi Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde yakalandı.
Sağlık raporu alınan hükümlü, Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosuna götürüldü.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde 2010 yılında işlenen cinayet nedeniyle aranan Yener’in hakkında kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunuyor.
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