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126 yıllık arazi davası yine ertelendi

126 yıl boyunca süren arazi sorununa ilişkin dava, 3 Osmanlı padişahı, 12 cumhurbaşkanı ve 66 hükümet gördü. Çekişmeli davanın 7 Nisan'daki duruşması, hazirana ertelendi.

TÜRKİYE 14.04.2022, 16:36
126 yıllık arazi davası yine ertelendi

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı eski adı 'Kasırkalender' olan kırsal Akıncı Mahallesi'ndeki arazi sorunu, 1896 yılından beri çözülemedi.

Toprakların 3'te 2'sini oluşturan Kilikan mevkisinde meraların, ekilebilir arazilerin ve mağaraların bulunduğu 155 parsellik 22 bin dönümlük taşınmaz menkulün kime ait olduğu konusundaki dava, bir türlü karara bağlanamadı.

DHA’nın haberine göre; davacı Ersak, Eren ve Bulut ile davalı Keleş aileleri arasında 126 yıldır devam eden dava, 3 Osmanlı padişahı, 12 cumhurbaşkanı ve 66 hükümet gördü.

Yeni hakim için 63 sayfa dava özeti çıkarıldı

Davada birçok hakim ve avukat da değişti. Mahkemeye yeni bakan hakimin davayı anlayabilmesi için 63 sayfalık özet çıkarıldı.

Dava yine ertelendi

Taraflarının hayatta olmadığı mirasçıları yoluyla devam eden asırlık davada, çok sayıda davalı ve davacı da değişti, 500'den fazla duruşmanın gerçekleşti. Davada, son olarak Mardin Kadastro Mahkemesi'nde 7 Nisan'da görülen duruşmada Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından atanan bilirkişi raporlarının sunulmasına karar verildi.

Dava yine sonuçlanmayıp 16 Haziran 2022'ye ertelendi.

“Uzun yıllar, taraflar beklenti içerisinde olmaya devam edecek”

Ersak ailesinin avukatı Prof. Dr. Ahmet Battal, 126 yıldır süren davanın, tarafların imtihanı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ama asıl devletin, yargı sisteminin de bir sınavı haline gelmiş bir dava. Düşünün, 1978'de dosya Kadastro Mahkemesi'ne devredilmiş, 78'den bu yana Kadastro Mahkemesi, ilk derece mahkemesi olarak henüz bir karar verememiş. Ertelemeler, gecikmeler, yeni belge aramalar, yeni keşifler vesaireler, vesaireler. Uzamış durmuş. 1978'den bu yana henüz ilk derece mahkemesinde görülüyor. Nihayet geçen dönem görev yapan hakim inisiyatifi aldı, keşifleri önemli ölçüde tamamladı, raporları tamamladı. Yeni gelen hakim, inşallah, umuyoruz ki bu davayı artık ilk derece mahkemesindeki ilk kısmı bitirmiş olacak. Ama bitmiyor, arkasından istinaf var, arkasından temyiz, Yargıtay süreci var. Dolayısıyla maalesef daha uzun yıllar, taraflar beklenti içerisinde olmaya devam edecek.

Mersin de, 126 yıllık arazi davası yine ertelendi #2

“Müvekillerimizin lehine tazminat kararı verdi”

Bizim müvekkillerimiz bu arazilerin yaklaşık 6'da birinin sahibi durumundalar. Tapu kayıtları da bunu gösteriyor ama fiilen bunu kullanamıyorlar. Bir an önce araziye sahip olmak istiyorlar. Haklılar ama gecikmeler maalesef beklentiyi boşa çıkarıyor. Üstelik Anayasa Mahkemesi de uzun yargılama sebebiyle hak ihlali kararı verdi. Müvekillerimizin lehine tazminat kararı verdi. Bana kalırsa böyle bir dava özelinde şunu da konuşmamız lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi de usul kanunlarında bazı değişiklikler yaparak çok uzun sürmüş davaların artık bir an önce bitirilebilmesini sağlayabilmek için özel usul kuralları oluşturmalı.

Mersin de, 126 yıllık arazi davası yine ertelendi #3

“Bir tür roman gibi, bir tür hikaye gibi”

126 yıldır süren bir hukuki ihtilaftan söz ediyoruz. Defalarca açılmış dosyalardan bahsediyoruz. Dosyaya yeni bakmakta olan hakimlerin konuyu anlamasını sağlamak için 63 sayfalık bir özet hazırladık. Bu özet aslında, davanın 126 yıllık hikayenin tümünü özetleyen bir özet. Bir tür roman gibi, bir tür hikaye gibi. Bir tür yakın tarih kazı çalışması yaptık diyebiliriz yani. Umuyoruz ki mahkeme en yakın zamanda isabetli bir karar versin ve hızlı bir biçimde karar kesinleşsin."

Mersin de, 126 yıllık arazi davası yine ertelendi #4

Davanın tarihçesi

İlk olarak Osmanlı Devleti döneminde 1893'te, davanın taraflarının dedeleri arasında çıkan ihtilaf sonrasında Mardin Bidayet Mahkemesi'ne yapılan başvurunun ardından 21 Mayıs 1896'da, 18 No.'lu dava dosyası olarak kayıtlara geçti. Ersak ailesinden Daşlı Hamdan Ağa, Eren ailesinden Fendo Ağa, Bulut ailesinden Fendiko, Huti, Haydar ve Mahmut ile Keleş ailesinden Hüseyin Sado arasındaki dava bugün bu ailelerin üçüncü kuşak torunları üzerinden devam ediyor. İddiaya göre, Osmanlı döneminde köy ağası Ali Fendi Ağa'nın vefatıyla mirasçılar arasında anlaşmazlık oluştu. 3'e bölünen arazi, Hüseyin Ağa'nın oğlu Ahmet, Ali Fendi ve Ali Biro tarafından tapu edilip Ali Fendi ve Ali Biro ise yarımşar hisselerini Ensarizade Şeyh İbrahim ve Hamdan Ağa'ya sattı. Taksimatın, tapuların ve satışların geçersiz olduğu iddiasıyla birbirlerine karşı açılan davalar ise bugünlere kadar sürdü.

Mersin de, 126 yıllık arazi davası yine ertelendi #5

Mersin de, 126 yıllık arazi davası yine ertelendi #6

#arazi #3 Osmanlı padişahı #Cumhurbaşkanı #Hükümet #dava
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