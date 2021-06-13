13 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
TÜRKİYE 13.06.2021, 20:17
Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.
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|34
|70
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|64
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|63
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|34
|60
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|58
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|34
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|34
|47
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|34
|46
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|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
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|35
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|34
|34
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|34
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|34
|30
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|26
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|8
|Takımlar
|O
|P
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|86
|2. M. United
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|74
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|69
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|41
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|39
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|28
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|38
|26
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|23
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|P
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|38
|86
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|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
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|77
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|62
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|38
|61
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|38
|58
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|38
|53
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|38
|46
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|46
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|44
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|44
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|43
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|41
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|38
|38
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|38
|38
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|38
|36
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|38
|34
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|38
|31
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|38
|30
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