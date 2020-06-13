13 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 176 bin 677, can kaybı 4 bin 792 oldu.
TÜRKİYE 13.06.2020, 20:31 13.06.2020, 20:43
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Haziran koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi.'' ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA: ARTIŞ HEPİMİZİ UYARIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Haziran koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi.'' ifadelerini kullandı.
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