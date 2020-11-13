13 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 149 bin 942, hasta sayısı 3 bin 45 olarak açıklandı. Bugün koronavirüsten 93 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 2 bin 10 hasta ise iyileşti.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 93 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 326’e yükseldi.
Bugün toplam 149 bin 942 test yapılırken, 3 bin 356 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 407 bin 939 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 10 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 348 bin 804'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 356 olduğu açıklandı.
KOCA: MÜCADELEYE GÜÇ VERİN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Kasım koronavirüs tablsouna ilişkin yaptığı açıklamda, ''Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.'' ifadelerini kullandı.
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