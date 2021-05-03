13. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 13. kattaki evlerinin penceresinden düşen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE 03.05.2021, 22:32
Pınar Mahallesi 74171 Sokak'taki 15 katlı binanın 13. katında oturan, 12 yaşındaki Talha Arslantaş, pencereden düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslantaş'ın öldüğünü belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Arslantaş'ın cesedi, hastane morguna kaldırıldı.
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