13 Mart koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1350 oldu, 15 bin 287 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 685 bin 560'a yükseldi.
TÜRKİYE 13.03.2021, 21:19
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 421’e yükseldi.
Toplamda 34 milyon 993 bin 578 test yapıldı. Bugün yapılan 129 bin 299, 11 bin 187 yeni vaka sayısı, 841 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 886 bin 12, bugün iyileşen 15 bin 287 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 685 bin 560’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, ağır hasta sayısının ise bin 350 olduğu açıklandı.
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