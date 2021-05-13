13 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

TÜRKİYE 13.05.2021, 20:07
13 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 238 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 44 bin 59’a yükseldi.

Toplamda 50 milyon 259 bin 943 test yapıldı. Bugün yapılan 201 bin 295 testten, 11 bin 534 yeni vaka sayısı, 1 bin 217 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 83 bin 996 olduğu, bugün iyileşen 55 bin 472 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 856 bin 765’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,0, ağır hasta sayısının ise 2 bin 765 olduğu açıklandı.
 


#Sağlık Bakanlığı #13 Mayıs koronavirüs tablosu
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