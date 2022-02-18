130 bin lira dolandırıldı; polis şüpheliyi yakaladı

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı Amasya'da yaşayan Mediha Koç oldu.

Eşi 8 ay önce vefat eden 5 çocuk annesi Mediha Koç’u telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi, "Cinayet mahallinde kimliğiniz bulundu, paraları incelememiz gerekiyor" dedi.

TÜM BİRİKİMİNİ ELLERİYLE VERDİ

Görüşme sonrası ise yaşlı kadın, eve 'gizli polis' kılığında gelen şüpheliye eşinden kalan 130 bin TL ve ziynet eşyalarını teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Koç, polise haber verdi.

DOLANDIRICI YOZGAT'TA YAKALANDI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin Seymen Ş. (20) olduğunu tespit etti. Ekiplerin teknik ve fiziki takibiyle Seymen Ş. Yozgat’ın Sorgun ilçesinde para ve ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sorgusu için Amasya’ya getirildi.

"ALLAH TÜRK POLİSİNDEN RAZI OLSUN"

Yaşadıklarını anlatan yaşlı kadın, "Telefonda bana ‘nüfus kâğıdın kaybolmuş, cinayet mahallinde kimliğiniz bulundu, paraları incelememiz gerekiyor’ dedi. Kafam allak bullak oldu. Gelen adama ben de saf gibi evde ne var ne yok hepsini teslim ettim. ‘Gizli sivil polisim’ diye bana yalan söyledi. Elimle bütün paramı verdim. Ölen eşimin emekli parasıydı. Allah razı olsun Türk polisinden. Dünya durdukça ayağınıza taş değmesin. Askerimize, polisimize devletimize Allah zeval vermesin." dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Seymen Ş., görüntü alan gazetecilerin "Yaşlı kadını neden dolandırdın?" sorusuna "Ben dolandırmadım. Kimin dolandırdığını bilmiyorum" yanıtını verdi.