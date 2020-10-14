14 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 328 Kovid-19 testi yapıldı, 1.671 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1.418 oldu.
TÜRKİYE 14.10.2020, 19:58 14.10.2020, 20:49
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Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 9 bin 14’e yükseldi.
İYLEŞEN HASTA SAYISI 298 BiN 368'E YÜKSELDİ
Kovid-19 ağır hasta sayısının 1418 olduğu son 24 saatte 1396 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 298 bin 368'e yükseldi.
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