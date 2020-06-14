14 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1562 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 178 bin 239, can kaybı 4 bin 807 oldu. Bakan Koca, 'İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü' diyerek uyarıda bulundu.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 807'e yükseldi. Bugün toplam 45 bin 176 test yapılırken, bin 562 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 178 bin 236 oldu.
İYİLEŞEN HASTA SAYISNDA SON DURUM
Bugünkü bin 330 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 151 bin 417'ye yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 290, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 717 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA: İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ VAKA SAYISININ ALTINA DÜŞTÜ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Haziran koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim. '' ifadelerini kullandı.
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