14 kişilik minibüsten 42 kişi çıktı
İstanbul Esenyurt'ta bir minibüsten 14 yerine 42 yolcu çıktı. COVID-19 tedbirlerine uymayan sürücüye 3 bin 254 lira para cezası yazıldı.
TÜRKİYE 07.07.2020, 09:59
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, kent genelinde kurallara aykırı yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerden birinde, bir minibüsün içerisinden oturan 14 yolcu taşıması gerekirken toplam 42 yolcu çıktı. Minibüs kapısının içerisindeki yoğunluktan dolayı kapanmadığı görüldü.
Kurallara uymayan sürücülere hem il Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 150 lira hem de fazla yolcu taşımaktan 104 lira para cezası uygulandı.
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