14 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye günlük korona virüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 43 bin 231 kişiye test yapıldı.



İYİLEŞEN, YOĞUN BAKIM VE ENTÜBE HASTA SAYISINDA SON DURUM



992 kişiye korona virüs tanısı konulurken, bin 49 kişi iyileşti. 20 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 214 bin 993 olurken, iyileşen hasta sayısı 196 bin 720'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 402'e ulaştı. Bin 204 yoğun bakım hastası, 396 kişinin de entübe hastası olduğu açıklandı.







BAKAN KOCA: TEKRAR 1000'İN ALTINDAYIZ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Temmuz koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''TEKRAR 1.000’İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım.'' ifadelerini kullandı.





BAKAN KOCA'DAN TOPLU TAŞIMA UYARISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gün boyu sahip olduğumuz mücadele üstünlüğünü toplu taşımada sıfırlıyoruz. Kurallara uyan taşıtları tercih edelim" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yağtığı paylaşımda, "Eve dönerken dikkatli olalım. Gün boyu sahip olduğumuz mücadele üstünlüğünü toplu taşımada sıfırlıyoruz. Kurallara uyan taşıtları tercih edelim. Maskemizi mümkünse yenisiyle değiştirelim. İyi akşamlar" ifadelerini kullandı.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI



Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin salgın ile mücadele kapsamında büyük başarılar elde ettiğini belirterek, ''Zirve dönemi geride bıraktık, sıfır vakaya yaklaşmak için kısıtlamalara devam edeceğiz'' dedi.