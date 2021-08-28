14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Ordu'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı annesi, anneannesi ve ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü, babasını ise ağır yaraladı.
TÜRKİYE 28.08.2021, 13:41
Olay, sabah saatlerinde Korgan ilçesi Tepe Mahallesi Eğlence mevkiinde meydana geldi.
Bir aile arasında çıkan tartışmada 14 yaşındaki çocuk babasının tabancası ile ateş açtı.
Olayda annesi, anneannesi ve ağabeyi isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, babası ise ağır yaralandı.
Komşuların ihbarı ile mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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