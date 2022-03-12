140 bin Euro hırsıklık yaptı, alışverişte yakalandı!

Dün İstanbul'da özel bir bankanın çalışanı B.A.(34), iddiaya göre kasada bulunan 140 bin Euro parayı çalarak, kayıplara karıştı. Banka çalışanlarının ihbarıyla polis ekipleri çalışma başlattı.

KAYSERİ'DE AVM'DE ALIŞVERİŞ YAPARKEN YAKALANDI

Bu kapsamda yapılan incelemeler sonucu B.A.'nın Kayseri'ye kaçtığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada şüphelinin Melikgazi ilçesindeki bir AVM'de olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu B.A., AVM'de bulunan bir mağazada kıyafet alışverişi yaparken yakalandı.

Çalınan paralar ise, bir poşet içinde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.