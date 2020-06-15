15 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 42 bin 32 test yapıldı, 1592 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu.



18 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 947 KİŞİ İYİLEŞTİ



Virüs nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirirken, 947 kişi de iyileşti. Bügünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 674 bin 203, toplam vaka sayısı 179 bin 831, toplam vefat sayısı 4 bin 825, toplam yoğun bakım hasta sayısı 722, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 291, toplam iyileşen hasta sayısı 152 bin 364 oldu.





BAKAN KOCA: UYARDI: ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Haziran koronavirüs tablosuna ilişkin, ''Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde. '' ifadelerini kullandı.



