15 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu, 89 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 89 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 11 bin 507’e yükseldi.
Bugün toplam 142 bin 496 test yapılırken, 3 bin 223 kişiye de hasta tanısı konuldu. Bu rakamla beraber toplam hasta sayısı ise 414 bin 278 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 561 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı 353 bin 663’ye yükseldi. Bu hafta hastalarda zatürre oranının yüzde 4.2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 439 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA: MÜCADELEYE GÜÇ VERİN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Kasım koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.'' ifadelerini kullandı.
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