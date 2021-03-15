15 Mart koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1425 oldu, 15 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 716 bin 969'a yükseldi.
TÜRKİYE 15.03.2021, 20:32 15.03.2021, 21:07
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 63 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 552’e yükseldi. Toplamda 35 milyon 277 bin 116 test yapıldı.
Bugün yapılan 151 bin 113 testten 15 bin 503 yeni vaka sayısı, 858 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 894 bin 893 olduğu, bugün iyileşen 15 bin 893 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 716 bin 969’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise bin 425 olduğu açıklandı.
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