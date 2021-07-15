15 Temmuz'da Türkiye'nin geçilmez olduğu bir kez daha görülmüştür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'da sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri önüne katıp kovalayan kahramanlarımız sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir kez daha görülmüştür" dedi.

TÜRKİYE 15.07.2021, 22:12
15 Temmuz'da Türkiye'nin geçilmez olduğu bir kez daha görülmüştür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlara hitap etti.

"251 şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum"

Sözlerimin hemen başında 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin kurşunları ve bombaları altında son nefeslerini veren 251 şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aynı gece yaralanarak gazilikle müşerref olan kardeşlerimize Rabbim'den sağlık ve afiyet temenni ediyorum.

"15 Temmuz şehitlerimize borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz"

15 Temmuz şehitlerimize borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Az önce açılışını yaptığımız 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni onların aziz hatıralarını yaşatarak gelecek nesillerin bu büyük ihanet kalkışmasını daima hatırlamalarını, ibret almalarını sağlamak için inşa ettik. Biraz gecikmeyle de olsa bu müzeyi milletimizin hizmetine sunarak ülkemizde demokrasi, hak, özgürlük, adalet mücadelesinin öyle kolay kazanılmadığını tüm dünyaya göstermek istedik.

Müzenin özellikleri

Yaklaşık 66 bin metrekarelik müze bölümü, 57 metreye 75 metrelik elips kubbesi, açık hava vadili 93 bin metrekarelik peyzaj alanı, 809 araçlık otoparkı ile bu eser inşallah şehitlerimizin hatırasını hep yaşatacaktır. Kubbe bölümü dışında tamamının yerin altında bulunması ve dünyada ilk defa tüm kapalı alanların salgın tehdidine karşı ozon teknolojisiyle temizleniyor olması da müzemizin diğer özellikleridir.

"Tüm terör örgütlerine karşı teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz"

Rabbim'den bir daha milletimizi 15 Temmuz gibi imtihanlara maruz bırakmamasını diliyorum. Türkiye'nin benzer ihanetlere uğramaması için FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine; gizli, açık her türlü fitne, fesat odaklarına, varlığımıza ve birliğimize kasteden tüm tehditlere karşı teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz.

'Amaçları Türkiye'ye diz çöktürmekti'

İhanet nöbetini FETÖ'nün bırakıp PKK'nın devraldığı, onun bırakıp DEAŞ'ın devreye girdiği, onların yetmediği yerde başkalarının sahne aldığı bu dönemin amacı Türkiye'ye diz çöktürmek, Türk milletini esir etmekti. Bu ihanet zincirinde her şeyi düşünen, her şeyi inceden inceye planlayanlar tek bir şeyi hesaba katmamışlardı, evet, bu büyük oyunu kuranlar Türk milletinin ülkesini ve devletini canı pahasına koruyacağını, en modern savaş araçlarının karşısında göğsünü siper ederek ezanına, bayrağına, Meclisine, Cumhurbaşkanına sahip çıkacağını hesap etmemişlerdi.

"TSK'nın Türk milletinin ordusu olduğunu hesap edemediler"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ'nün veya kendini onun sahibi zannedenlerin değil, Türk milletinin ordusu olduğunu düşünememişlerdi. Bizim milletimiz tarih boyunca sayısız defa 'Her şey bitti' denildiği anda adeta küllerinden yeniden doğarak çok daha büyük atılımlar içerisine girmiş bir millettir. Hamdolsun 15 Temmuz gecesi aynı dirayeti, aynı kararlılığı, aynı azmi, aynı cesareti bir kez daha göstermiştir. Hem de öyle bir göstermiştir ki tüm dünyanın ağzı açık kalmıştır.

"15 Temmuz'da Türkiye'nin geçilmez olduğu bir kez daha görülmüştür"

15 Temmuz'da sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri önüne katıp kovalayan kahramanlarımız sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir kez daha görülmüştür. O gece darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim. Çünkü, havalimanındaki onbinler oraya şehadet için gelmişlerdi. Hiçbir tereddütleri olmadığını gözlerimle görmüş ve o anı yaşıyor gibiydim. Nasıl o gece TBMM'ye ulaşabilen milletvekillerimiz 'Öleceğiz ama burayı terk etmeyeceğiz.' demişlerse, nasıl Genelkurmay ve TBMM önünde, Külliyenin etrafında, Ankara Emniyet Müdürlüğünde, İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Üsküdar'da, Saraçhane'de onbinlerce vatandaşımız adeta şehadet sırasına girmişse, nasıl ülkemizin dört bir yanında milyonlarca yürek aynı gaye ile harekete geçmişse, nasıl dünyanın dört bir yanında yüzlerce milyon kalp ülkemiz için duaya durmuşsa, nasıl henüz bıyıkları terlememiş delikanlılardan pirifanilik mertebesine ulaşmış büyüklerimize kadar bir millet topyekun kıyamete kalkmışsa, işte biz de aynı hissiyat içindeydik.

"Şehitlerimize layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz"

İşte bu anlayışla ve şehitlerimize layık olabilmek için onların uğruna canlarını feda ettikleri ülkemizi güçlendirmek, büyütmek, geliştirmek, vatanımızın bütünlüğünü korumak, milletimizin aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etmek gayesiyle gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar da durup dinlenmeden mücadeleyi sürdüreceğiz. 

"Ülke ve millet olarak yeni bir döneme giriyoruz"

Kritik yol ayrımlarının çoğunu geride bıraktık. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimize Cumhur İttifakı olarak o bütünleştirdiğimiz son bir eşik var. Onu da aştığımızda artık ülke ve millet olarak yeni bir döneme giriyoruz.

"Bu millet ihaneti affetmez, hainlerin arkasında duranları da affetmez"

Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez, hainlerin arkasında duranları da affetmez. Güya, kendi aklınca onları kullanarak siyasi çıkar devşirmeye kalkan mülevvesleri de affetmez. İşte bunun için diyoruz ki ne olursa olsun FETÖ'nün son ferdi de etkisiz hale getirilene, cezasını çekene, ülkenin ve milletin kazan defterinden düşürülene kadar mücadelemiz sürecektir. Millete silah çekenin, milletin kanını dökenin, milletin bayrağına ve ezanına göz dikenin, milletin geleceğini karartmaya kalkanın affı da olmaz müsamahası da olmaz. Devleti karanlık mahfillerin emrine sunmak için çalışanın affı da olmaz müsamahası da olmaz. Ülkenin geleceğini karartma pahasına kendine veya içinde yer aldığı gruba ikbal devşirme peşine düşenin affı da olmaz müsamahası da olmaz.  

Erdoğan ve Bahçeli, pazartesi salı KKTC'de olacak

Pazartesi, salı bir Kıbrıs yolculuğumuz olacak. Devlet (MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli) bey ile birlikte geniş bir ekip inşallah orada olacağız. Kurban Bayramı namazımızı da Kuzey Kıbrıs'ta kılacak ve merasimlere orada katılacağız. Yolumuz açık olsun, bayramımız şimdiden mübarek olsun.

Erdoğan’ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #Ali Erbaş #şehit #15 Temmuz #AksuTV #AksuTVHaber
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