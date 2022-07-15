15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler sabah erken saatlerde başladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen programda konuştu. Soylu, “açık açık söylüyorum, 15 Temmuz mücadelesinin galibi biziz” dedi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda fotoğraf sergisi açıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, havalimanının giden yolcu katında düzenlenen sergide, altı yıl önce hafızalara kazınan fotoğraflara yer verildi.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ve sonrasında yaşanan olayların anlatıldığı sergide, 40 fotoğraf yer aldı.
Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen birbirinden sarsıcı karelerin bulunduğu sergi, yolcular tarafından dikkatle inceleniyor.
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