15 Temmuz gecesi İstanbul'da sokaklardaydı!

15 Temmuz gecesi Taksim'de Darbecilere karşı gelen vatandaşlar ile bir arada bulunan Gazeteci-Muhabir İbrahim Konar, o gece askerlerin rastgele ateş açması ile defalarca ölümden döndü.

Çekim sırasında anons yapan Konar'ın anonsunun ortasında askerlerin ateş açması görüntülere yansıdı.

O gece hem sahada olması hem de darbecilere karşı gelerek cesurca çekimlerine devam etmesi ile birçok ödüle layık görülen muhabir İbrahim Konar o geceyi anlattı.

Kahramanmaraş'ın gururu olan başarılı Muhabir İbrahim Konar şu anda Kanal D haberde muhabir olarak çalışmaya devam ediyor. Yaptığı başarılı çalışmaları ile Kahramanmaraş'ı İstanbul'da en iyi şekilde temsil ediyor.