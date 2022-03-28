15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında feci kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Beylerbeyi Sapağı’nda saat 07.15 sıralarında kaza yaşandı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı.

3 KİŞİ HAFİF YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sağlık ekipleri, yaralıları ayakta tedavi etti.

KÖPRÜ TRAFİĞİ TIKANDI

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.