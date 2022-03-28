15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında feci kaza
Sabah saatlerinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza sonucu 3 kişi hafif yaralanırken, köprüde de trafik yoğunluğu oluştu.
TÜRKİYE 28.03.2022, 09:39 28.03.2022, 10:03
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Beylerbeyi Sapağı’nda saat 07.15 sıralarında kaza yaşandı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı.
3 KİŞİ HAFİF YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sağlık ekipleri, yaralıları ayakta tedavi etti.
KÖPRÜ TRAFİĞİ TIKANDI
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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