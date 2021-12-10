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15 yaşında, 1 yaşında çocuğu olan anne bulundu!

Sarıçam ilçesinde annesiyle yaşayan kızın kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. 15 yaşındaki kızın dini nikahla evli olduğu, bir bebeğe sahip olduğu ve evden sürekli olarak kaçtığı belirlendi.

TÜRKİYE 10.12.2021, 14:36
15 yaşında, 1 yaşında çocuğu olan anne bulundu!

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde  annesi Songül Kötü ile birlikte yaşayan Ümmügülsüm E. (15),  iki yıl önce Tamercan Yiğit (21) ile dini nikahlı yaşamaya başladı.

BEBEĞİYLE, ANNESİNİN EVİNE DÖNDÜ

14 yaşındayken anne olan Ümmügülsüm E, Tamercan Yiğit ile anlaşmazlık yaşayamaya başlayınca, 1 yaşındaki kızı Berfin ile birlikte annesinin evine döndü.

Ailesiyle de sorunlar yaşayan Ümmügülsüm E., bu sırada sürekli evden kaçmaya başladı.

14. KEZ KAÇTI

Yeniden annesinin yanına gelen genç kız, 30 Kasım’da 14. kez kayıplara karıştı.

Bunun üzerine polis merkezine giden anne Songül Kötü, kızının kaçırıldığını öne sürerek kayıp başvurusunda bulundu.

ESKİ EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kayıp kızın bulunması için çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, 7 Aralık’ta eski eşi Tamercan Yiğit’i gözaltına aldı.

'ARKADAŞININ YANINDA' İDDİASI

Emniyete götürülen Yiğit, eski eşi Ümmügülsüm E.’ın Kozan ilçesindeki arkadaşının yanında olduğunu söyledi.

Bunun üzerine belirtilen adrese baskın yapan polis, Hacı İsmail Karaca’yı (40) gözaltına aldı.

Ümmügülsüm E. ise annesinin evine döndüğü sırada polis ekiplerince emniyete götürüldü.

"KENDİ İSTEĞİMLE EVDEN AYRILDIM"

Ümmügülsüm E., ifadesinde, kendi isteğiyle evden ayrıldığını, kaçırılmadığını öne sürerek, annesinin yanına dönmek istemediğini söyledi.

Hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlenen Yiğit ise eski eşini kaçırmadığını iddia etti.

GENÇ KIZ SEVGİ EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Hacı İsmail Karaca ile Tamercan Yiğit adliyeye sevk edilirken, annesinin kendisine şiddeti uyguladığını öne sürüp onunla birlikte yaşamak istemediğini söyleyen Ümmügülsüm E. ise sevgi evlerine yerleştirildi.

#15 yaşında #Anne #Sarıçam #Adana
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