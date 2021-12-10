15 yaşında, 1 yaşında çocuğu olan anne bulundu!

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde annesi Songül Kötü ile birlikte yaşayan Ümmügülsüm E. (15), iki yıl önce Tamercan Yiğit (21) ile dini nikahlı yaşamaya başladı.

BEBEĞİYLE, ANNESİNİN EVİNE DÖNDÜ

14 yaşındayken anne olan Ümmügülsüm E, Tamercan Yiğit ile anlaşmazlık yaşayamaya başlayınca, 1 yaşındaki kızı Berfin ile birlikte annesinin evine döndü.

Ailesiyle de sorunlar yaşayan Ümmügülsüm E., bu sırada sürekli evden kaçmaya başladı.

14. KEZ KAÇTI

Yeniden annesinin yanına gelen genç kız, 30 Kasım’da 14. kez kayıplara karıştı.

Bunun üzerine polis merkezine giden anne Songül Kötü, kızının kaçırıldığını öne sürerek kayıp başvurusunda bulundu.

ESKİ EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kayıp kızın bulunması için çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, 7 Aralık’ta eski eşi Tamercan Yiğit’i gözaltına aldı.

'ARKADAŞININ YANINDA' İDDİASI

Emniyete götürülen Yiğit, eski eşi Ümmügülsüm E.’ın Kozan ilçesindeki arkadaşının yanında olduğunu söyledi.

Bunun üzerine belirtilen adrese baskın yapan polis, Hacı İsmail Karaca’yı (40) gözaltına aldı.

Ümmügülsüm E. ise annesinin evine döndüğü sırada polis ekiplerince emniyete götürüldü.