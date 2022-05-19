15 yaşında çocuk annesini vurdu!

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak'ta ikamet eden 35 yaşındaki Serap Bor, 1 yıl önce eşi Erkan A. ile boşandı.

Çiftin çocukları İ.A. (15), babasıyla Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpiribeyli köyünde yaşamaya başladı.

İddiaya göre İ.A., bilinmeyen bir sebeple, sabah saatlerinde otomobille Aşağıpiribeyli köyünden Fevziçakmak Mahallesi’ne geldi.

Annesiyle tartışan İ.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle Serap Bor’u ve komşuları Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61) ve Türkan Çimen’i (50) vurarak olay yerinden kaçtı.

Anne olay yerinde yaşamını yitirdi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde Serap Bor’un hayatını kaybettiğini belirlendi. Komşular ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Göğsünden yaralanan Çayır’ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Kamera görüntüleri mercek altına alındı

Olayın ardından İ.A.’nın yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.

Mahalleye çıkan kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarının kayıtları ise incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.