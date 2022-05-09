15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 2 yaralı
Sivas'ta 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 09.05.2022, 21:04
Sivas'ta 15 yaşındaki M.M.D.'nin idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarından şarampole devrildi.
Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan O.B. yaralandı.
Yaralılar, otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. O.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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