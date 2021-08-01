15 yaşındaki kız çocuğu babasını kalbinden bıçakladı
Kayseri'de yaşanan olayda 15 yaşındaki bir kız çocuğu, kavga ettiği babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
TÜRKİYE 01.08.2021, 15:33
Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, C.C.(15) ile babası Cumaali C. (42) arasında iddiaya göre bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine C.C., eline geçirdiği bıçağı babasının göğsüne sapladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Cumaali C.'nin kalbine isabet eden bıçak darbesi ile hayatını kaybettiği belirlendi. C.C. suç aleti ile olay yerinde gözaltına alınırken, Cumaali C.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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