1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
Samsun’da bayram günü bir aile büyük bir acıyla sarsıldı. Bir kişi evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğulurken çocuğunun peşinden hastaneye gelen baba ise gözaltına alındı.
TÜRKİYE 04.05.2022, 17:45 04.05.2022, 17:50
Kahreden olay, Samsun’un Canik ilçesinin Gültepe Mahallesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur K. evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlu Ömer Asaf K.’ye isabet etti.
Ağır yaralanan çocuk Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Hastanede kalbi duran Ömer Asaf K.’ye doktorlar 1.5 saat kalp masajı yapıp müdahale etti ancak kalp atışlarını geri döndüremediler. Ömer Asaf K.’nin ölüm haberi, bayram günü büyük acı yaşayan yakınlarını gözyaşına boğdu.
BABA GÖZALTINA ALINDI
Çocuğunun peşinden hastaneye gelen baba Uğur K., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak Canik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Namaz Vakti 05 Mayıs 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|35
|77
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Beşiktaş
|35
|54
|7. Karagümrük
|35
|53
|8. Adana Demirspor
|35
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Sivasspor
|35
|48
|12. Kasımpaşa
|35
|47
|13. Galatasaray
|35
|47
|14. Kayserispor
|35
|43
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|35
|33
|19. Göztepe
|35
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|34
|66
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|36
|58
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|35
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|34
|66
|3. Sevilla
|34
|64
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|34
|58
|6. Real Sociedad
|34
|56
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|51
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|34
|43
|11. Rayo Vallecano
|34
|41
|12. Celta Vigo
|34
|40
|13. Elche
|34
|39
|14. Espanyol
|34
|39
|15. Getafe
|34
|36
|16. Mallorca
|34
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|34
|31
|19. Deportivo Alaves
|34
|28
|20. Levante
|34
|26