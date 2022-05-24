15 yaşındaki sevgilisini mezarlıkta bıçakladı!
Mezarlıkta buluştuğu kız arkadaşını boğazından bıçaklayan 15 yaşındaki B.A., cezaevine gönderildi.
TÜRKİYE 24.05.2022, 19:17
Geçtiğimiz günlerde Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi'nde bir araya gelen sevgililer B.A. (15) ile Görkem O. arasında tartışma çıkmıştı.
B.A., tartışmanın alevlenmesiyle Görkem O.'yu boğazından bıçakamıştı.
Sağlık durumu ağır olan 15 yaşındaki genç kızın tedavisi sürerken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Saldırgan tutuklandı
DHA'nın haberine göre; sevgilisini yaraladıktan sonra kendisini de bacağından yaralayan B.A.'nın hastanedeki tedavisi tamamlandı. B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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