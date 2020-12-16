16 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 240 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 17 bin 121’e yükseldi.

BAKAN KOCA: İLK DEFA GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI YENi VAKA SAYISINI GEÇTi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Aralık koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım '' ifadelerini kullandı.