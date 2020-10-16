16 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 005 Kovid-19 testi yapıldı, 1.812 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 73 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bakan Koca 'Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde.' değerlendirmesi yaptı.
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 73 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 9 bin 153’e yükseldi.
İYLEŞEN HASTA SAYISI 301 BİN 098'E YÜKSELDİ
Kovid-19 ağır hasta sayısının 1.445 olduğu son 24 saatte 1.419 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 301 bin 098'e yükseldi.
YATAK DOLULUK ORANI YÜZDE 48,7
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.
BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ UZUN BİR ARADAN SONRA ARTIŞ EĞİLİMİNDE
Bakan Koca 16 Ekim tablosuyla ilgili "Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız. " ifadelerini kullandı.
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