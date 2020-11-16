16 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Kasım koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610’a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin.'' ifadelerini kullandı.







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