16 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 610, son 24 saatte 2 bin 712 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 356 bin 375 yükseldi.
TÜRKİYE 16.11.2020, 19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Kasım koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610’a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin.'' ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor..
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