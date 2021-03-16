16 Mart koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1474 oldu, 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.
TÜRKİYE 16.03.2021, 20:14 16.03.2021, 21:25
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 71 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 623’e yükseldi.
Toplamda 35 milyon 435 bin 502 test yapıldı. Bugün yapılan 158 bin 386 testten, 16 bin 749 yeni vaka sayısı, 874 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 911 bin 642 olduğu, bugün iyileşen 17 bin 893 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 734 bin 862’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise bin 474 olduğu açıklandı.
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