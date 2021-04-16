16 Nisan koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
TÜRKİYE 16.04.2021, 19:40
Türkiye'de son 24 saatte 320 bin 78 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 289 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 205 oldu, 56 bin 510 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi.
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|54
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|30
|52
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|49
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|30
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|30
|44
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|30
|43
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|39
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|30
|35
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|34
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|30
|32
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|30
|25
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|23
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|8
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|O
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|74
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|63
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|31
|56
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|54
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|38
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|31
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|31
|33
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|26
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|31
|24
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|14
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|P
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|30
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|30
|66
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|30
|65
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|61
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|30
|47
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|30
|47
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|30
|46
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|30
|39
|9. Levante
|30
|38
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|30
|37
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|37
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|30
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|30
|34
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|30
|34
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|30
|30
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|30
|27
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|30
|27
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|30
|26
|19. Deportivo Alaves
|30
|24
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|30
|23
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