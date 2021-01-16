16 Ocak koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 792 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 550 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 16.01.2021, 19:46 16.01.2021, 20:01
Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınındaki gelişmelerin derlendiği tablo paylaşıldı.
Bugün de vaka sayılarındaki düşüş devam etti.
GÜNLÜK VAKA DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR
Paylaşılan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 7 bin 550 yeni vaka tespit edildi. 902 kişinin ise semptom gösteren hasta oldukları belirlendi.
Tedavi altındaki 8 bin 5 kişi iyileşirken 168 kişi ise yaşamını yitirdi.
AĞIR HASTA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR
Öte yandan ağır hasta sayısındaki düşüş de devam ediyor.
Ağır hasta sayısı bugün 2 bin 265 kişi olarak duyuruldu.
Ayrıntılar geliyor..
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