16 Şubat koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 16.02.2021, 20:29
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|P
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|24
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|3. Fenerbahçe
|24
|51
|4. Trabzonspor
|24
|45
|5. Alanyaspor
|24
|42
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|39
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|24
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|8. Karagümrük
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|37
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|24
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|P
|1. Giresunspor
|21
|47
|2. Samsunspor
|21
|43
|3. İstanbulspor
|21
|40
|4. Adana Demirspor
|21
|38
|5. Ankara Keçiörengücü
|21
|37
|6. Tuzlaspor
|21
|37
|7. Altınordu
|21
|37
|8. Altay
|21
|35
|9. Bursaspor
|21
|31
|10. Bandırmaspor
|21
|30
|11. Ümraniye
|21
|27
|12. Adanaspor
|21
|25
|13. Balıkesirspor
|21
|20
|14. Menemen Belediyespor
|21
|20
|15. Boluspor
|21
|19
|16. Akhisar Bld.Spor
|21
|19
|17. Ankaraspor
|21
|13
|18. Eskişehirspor
|21
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|23
|53
|2. M. United
|24
|46
|3. Leicester City
|24
|46
|4. Chelsea
|24
|42
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|42
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|24
|40
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|22
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|8. Aston Villa
|22
|36
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|36
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|24
|34
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|23
|32
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|23
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|24
|26
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|23
|26
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|24
|25
|18. Fulham
|23
|18
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|13
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|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|21
|54
|2. Real Madrid
|23
|49
|3. Barcelona
|22
|46
|4. Sevilla
|22
|45
|5. Real Sociedad
|23
|38
|6. Villarreal
|23
|36
|7. Real Betis
|23
|33
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|23
|30
|9. Celta de Vigo
|23
|29
|10. Athletic Bilbao
|22
|28
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|22
|27
|12. Osasuna
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|25
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|23
|24
|14. Getafe
|23
|24
|15. Cádiz
|23
|24
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|22
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|23
|21
|18. Real Valladolid
|23
|21
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|21
|18
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|23
|16