16 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye günlük korona virüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 933 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 216 bin 873, can kaybı 5 bin 440 oldu.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI YENİ VAKA SAYISINDAN FAZLA

Türkiye'de son 24 saatte 933 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken iyileşen hasta sayısı 1087 olarak kayıtlara geçti. Toplam test sayısı 4 milyon 149 bin 909, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1213, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 394 oldu.

BAKAN KOCA: SONUCU BELİRLEYEN TEDBİRDİR

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda test sayıolarına dikkat çekere "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir."dedi.