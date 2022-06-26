16 yaşındaki çocuk girdiği şelalede boğuldu
Osmaniye Düziçi'nde 16 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği şelalede boğularak hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 26.06.2022, 21:03
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Sabun Çayı Karasu Şelalesi’nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Anıl Deprem arkadaşlarıyla birlikte Karasu Şelalesi’ne yüzmeye gitti.
Bir süre arkadaşlarıyla birlikte yüzen Deprem, bir anda boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Suyun içerisinden çıkarılan Anıl Deprem’e ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.
Hayatını kaybetti
Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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