16 yaşındaki çocuk ustasını öldürdü

Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Ceyhun Caddesi üzerindeki evine girmeye çalışan kaporta ustası Metin Altundağ’ın önü, 16 yaşındaki F.K. tarafından kesildi.

F.K., yanında bulundurduğu av tüfeğiyle Altundağ’a 4 el ateş açtı.

Arkasına bakmadan kaçtı

Vücuduna saçmalar isabet eden Altundağ kanlar içinde yere yığılırken, F.K. ise arkasına bakmadan kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerin bölgeye çok ayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede kurtarılamadı

Olay yerine giden sağlık görevlileri yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Bir süre sonra hastaneye kaldırılan Altundağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

2 yıl önce yanında çalışıyordu

Polis ekipleri yaptığı araştırma sonucu F.K.’yi pompalı tüfeğiyle beraber yakaladı.

Öte yandan, F.K.’nin 2 çocuk babası olan Metin Altundağ’ın yanında 2 yıl önce çalıştığı öğrenildi.