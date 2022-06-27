16 yaşındaki genç 3 kişiyi bıçakladı
16 yaşındaki genç, kavgada 3 kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken o genç, adliyeye sevk edildi.
TÜRKİYE 27.06.2022, 21:38 28.06.2022, 09:23
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gökçe Mahallesi'nde dün gece çıkan kavga sırasında O.C., A.Ş. ve C.Ş. bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
16 yaşındaki genç gözaltına alındı
Polise ifade veren 3 kişi, kendilerini 16 yaşındaki S.G.'nin bıçakladığını iddia etti.
Olayla ilgili hemen inceleme başlatan Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, S.G.'yi gözaltına aldı.
Suçlamaları kabul etmedi
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve babasıyla kendisinin saldırıya uğradığını söyleyen S.G., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
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