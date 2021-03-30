16 yaşındaki genç kız çatıdan atladı!
Gaziantep'te, ebeveynleri daha önce boşanan 16 yaşındaki genç kız, babasının yaşadığı 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi.
TÜRKİYE 30.03.2021, 17:42
Gaziantep'in Güneykent Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, ebeveynleri daha önce boşanan Sena Rümeysa K, babasının yaşadığı Güneykent Mahallesi'ndeki apartmana gitti. Sena Rümeysa K, babasının yanına uğramadan 5 katlı binanın çatı katına çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı. Gürültü üzerine dışarı çıkanlar, genç kızı yerde kanlar içinde görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sena Rümeysa K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Sena Rümeysa K'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, genç kızın intihar nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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