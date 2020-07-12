1600 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da piyasa değeri 400 bin lira olan 1600 litre sahte içki ele geçirildi.
TÜRKİYE 12.07.2020, 10:47
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde bir adreste kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı.
Polisin adrese yaptığı baskında piyasa değeri 400 bin lira olan 1600 litre sahte içki ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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